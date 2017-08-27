نصائح لمجاملة صديقك بسيارتك يوم زفافه

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تنتشر ظاهرة "زفة السيارات" في مصر بشكل واضح، ولكن البعض لا يزال يجهل كيفية القيام بتلك الحركات الخطيرة التي يؤديها بعض المتمكنين كأحد أنواع المجاملة للعروسين، وهو الأمر الذي قد يودي بحياة من يؤديه إذا ما لم يكن قد تدرب عليه بشكل جيد.

"التخميس" كما يعرف لدى عامة الناس، يعد إحدى الحركات التي يمكن تنفيذها بسهولة، إذا ما راعى قائد السيارة عددا من الأمور الخاصة بالسيارة وبطريقة أدائه لتلك الحركة على السواء، وهي معايير تحدد مدى إجادة السائق أداء الحركة من عدمه، وفي هذا السياق نستعرض عددا من الخطوات التي يجب القيام بها، حتى تمر تلك الحركات بسلام ونجاح مبهرين.

السيارة

حتى يتمكن السائق من أداء "التخميس"، الذي يشير إلى إتمام دائرة كاملة باحتكاك إطارات السيارة بالأرض أثناء دورانها 360 درجة، يجب أن تكون مكابح السيارة "التيل" في حالة جيدة، حتى تتمكن من إحكام قبضتها على الإطارات وتوقيفها، وهو ما يؤدي لاحتكاكها بالأرض أثناء الدوران.

مكابح اليد

هي أهم عوامل إنجاح "التخميس"، حيث يرفع السائق مكابح اليد "الهاند بريك" أثناء انحرافه إلى اليمين أو اليسار، وهو ما يؤدي إلى تثبيت الإطارات الخلفية للسيارة، والسير فقط بقوة الدفع التي حصلت عليها قبل رفع المكابح.

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السرعة

لتجنب الحوادث التي قد تلم بالسائق والركاب أثناء أداء تلك الحركة، يجب اختيار سرعة مناسبة لا تزيد على 60 كم/ ساعة، أي ضبط عصا ناقل الحركة على السرعة الثالثة بحد أقصى، كما يجب مراعاة الزوايا المختلفة للسيارة قبل البدء في تنفيذ تلك الحركة.

وزن السيارة

يفضل إذا ما كان وزن السيارة خفيفا، تنفيذ تلك الحركة أثناء ركوب بعض الأشخاص في المقعد الخلفي، وهو الأمر الذي يمثل ضمان عدم انقلاب السيارة إذا ما تم "التخميس" على سرعات عالية.