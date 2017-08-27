فيلم كاد ينهي حياته و«رمضان» سبب شهرته.. 12 معلومة عن أمير صلاح

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"الأسطى رمضان"، هكذا اشتهر الفنان "أمير صلاح الدين" بعد مشاركته في فيلم "1000 مبروك" مع الفنان "أحمد حلمي"، عام 2009، ورغم أنه لم يكن الظهور الأول له؛ فإن هذا الدور ظل الأشهر في مشواره الفني.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن الفنان "أمير صلاح الدين".

1- ولد في 7 مايو عام 1981.

2- بدأ مشواره الفني من الجامعة، حيث ترأس فريق التمثيل بالجامعة لمدة 4 سنوات.

3- حصل خلال دراسته الجامعية على جائزة "أحسن ممثل" على مدار الأربع سنوات الدراسية، كما فاز بجائزة أحسن مخرج بها لعامين متتاليين.

4- أسس فرقته الخاصة "كاريزما" المسرحي والغنائي، وكان أول عروضه "اللي فاهم يقول"، والذي حاز عنه على جائزة أفضل مخرج.

5- فاز عرضه "اللي فاهم يقول" بجائزة أفضل عرض في مهرجان الشباب المبدع الأول بالمركز الثقافي الفرنسي، وعرض أيضًا في مهرجان "أفينيون" بفرنسا.

6- شارك في عدد من المسرحيات، من بينها "قوس قزح" و"حرب الملوخية" و"منين أجيب ناس" و"قهوة سادة"، والتي اختاره منها أحمد حلمي لمشاركته في "1000 مبروك".

7- مؤسس فريق "بلاك تيما" النوبي الغنائي.

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8- تحدث عن دوره في فيلم "1000 مبروك"، قبل يومين في لقاء ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي"، قائلًا إنه لم يكن يجيد قيادة السيارات وقتها بل كان يخاف منها، ولكنه تعلم، وقال: "الراجل بقى وهو بيعلمني بيقول لي هتدوس على الدبرياج فأقول له يادبرياجي ويقول على الدركسيون فأقول له يادركسيوني وألفتها أغنية وأنا بتعلم السواقة".

9- شارك بعد ذلك في أفلام أخرى، منها "أسماء" و"نوارة" و"روج" و"دعدوش" و"سمكة وصنارة".

10- لم يتوقف نشاطه على السينما فقط، وإنما شارك في عدة مسلسلات، من بينها: الجزء الأول من "الكبير أوي" و"اسم مؤقت" و"نكدب لو قلنا مابنحبش" و"جراند أوتيل" و"الصياد" وغيره.

11- عقد قرانه في يناير من العام الماضي في حفل صغير بمشاركة عدد من الأهل والأصدقاء، ولفت الأنظار بارتدائه والعروس نفس الملابس والألوان، وتزوجا بعدها بفترة قصيرة وله طفل يدعى زين.

12- أثناء تصوير فيلم "نوارة" تعرض لحادث خطير أثناء تصوير مشهد بالموتوسيكل كاد يتسبب في وفاته، وفقًا للقاء سابق أجراه ببرنامج "مزنوق فين" على راديو إينرجي مع المذيع "صبري زكي"، وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، كشف "أمير" أنه نجا من الموت ثلاث مرات، قائلًا: "من صغري عندي هاجس إني هاموت في حادثة.. السنة اللي فاتت اتعرضت لحادثة موتسيكل، أول مرة أسوق موتوسيكل، كان بيني وبين الموت خطوة.. الإشاعات على الجمجمة -بالصدفة- أثبتت وجود ورم في المخ.. طبياً كان المفروض أبقى ميت من 15 سنة.. بعدها بأسبوع اتعرضت لحادث سيارة -أول مرة يبقى عندي عربية- وكان بيني وبين الموت خطوة برضه.. بعدها بـ5 شهور عملت عملية نادرة في المخ وربنا نجاني.. الأعمار بيد الله عزيزي الإنسان.. اقرأوا الفاتحة على أرواح أمواتكم.. وانتظروا الموت بابتسامة هادئة.. البقاء لله".