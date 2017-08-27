الكهرباء: غرف عمليات لاستقبال شكاوى الأعطال خلال عيد الأضحى

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن انقطاع التيار عن مدينة الإنتاج الإعلامي كان بسبب عطل مفاجئ نتيحة أعمل حفر في المنطقة المحيطة، حيث حدث انهيار لعدد من الكابلات، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح الأعطال وعادت الكهرباء فجر اليوم الأحد، ولن يتم قطع التيار مرة أخرى عن المدينة خلال الساعات المقبلة.

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وأضاف حمزة، خلال مداخلة لبرنامج «صباحك مصري»، عبر فضائية «mbc مصر 2»، أن هناك اهتمام كبير بتغذية دوائر الكهرباء خلال فترة عيد الأضحى، خاصة للأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى، ولإصلاح أي أعطال مفاجئة.