السيسي يستقبل رئيس شركة إيني الإيطالية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس شركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة.

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في أعمالها في مصر، خاصة بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي.

وأكد السيسي أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء إنتاج حقل "ظهر"، موجها وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات تواجه أعمال تنمية الحقل.

وأضاف المتحدث أن الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية، لتطوير الحقل، حيث تناول ما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالحقل، والتي تتضمن حفر الآبار ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة وإنشاء نظم التحكم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.

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وأشار ديِسكالزي إلى أن الشركة تسعى إلى سرعة تنمية حقل "ظهر" وتطويره، بحيث يصبح جاهزا لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الجاري، كما تطرق إلى المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من أعمال تطوير حقل "نورس" بدلتا النيل، كما تحرص الشركة على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وكان السيسي، استقبل أليكسي لاخاشيف، مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، المتخصصة في الطاقة النووية، بمقر الرئاسة، اليوم، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والمؤسسة الروسية، لبحث مشروع الضبعة النووي.