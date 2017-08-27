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«مختار» متحدي إعاقة مستغيثًا بالسيسي: 3 محافظين فشلوا في توظيفي

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«مختار» متحدي إعاقة مستغيثًا بالسيسي: 3 محافظين فشلوا في توظيفي «مختار» متحدي إعاقة مستغيثًا بالسيسي: 3 محافظين فشلوا في توظيفي

التحرير

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"الألم والفقر" جزء من معاناة شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو رب لأسرة حرمت من الابتسامة، في ظل المعاملة اللإنسانية التي يقابل بها حينما يطرق باب المسؤولين، حتى وصل الأمر إلى إغلاق أبواب النجاة أمامه، لتتحول رحلته بعد ذلك إلى جحيم.

علي مختار شاب من محافظة سوهاج، لطالما سعى إلى فرصة للتشبث بها، في ظل إصابته بمرض شلل الأطفال، وبدأ يكافح حتى رزقه الله بزوجة صالحة و3 أطفال، لكن إعاقته لم تكن كافية للتعاطف معه من قبل أرباب العمل، ليجد نفسه عاطلًا.

منزل المعاق1

ورغم تلك المعاناة، لم يفقد "الشاب السوهاجي" الأمل، وبدأ بالبحث عن فرصة عمل جديدة في مسعى منه لإشباع احتياجات أسرته الصغيرة، لتبدأ رحتله مع المسؤولين منذ عام 2012، حيث ذهب متكئًا على عكازه الخشبي للقاء المحافظ، ليفاجأ بالقول: "فرص عملك مرهونة بإمضاء النائبين الإخوانيين"، أما في العام 213 بدأ رحلته الجديدة وأخذ يطرق أبوب المحافظة، لكن سرعان ما تم إبلاغه "بأن البلاد تمر بفترة صعبة وعليه بالصبر"، لتنتهي رحلته مع البحث في عام 2017 بعد حضور موظفي وحراس المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، ليخبروه بـ"أنه لن يلتقيه وعليه بالذهاب إلى منزله".

الصدمات التي توالت على الشاب العشريني جعلته منكسرا أمام نفسه وعائلته. 

"التحرير" التقت بالشاب الذي أكد أنه يعاني من شلل أطفال وضمور في العضلات وقصر بالطرف السفلي الأيمن وسقوط بالقدم اليمني ولا يحصل على معاش من الدولة سوى 420 جنيهًا لا تكفيه حتى لشراء الطعام أسبوعًا واحدًا، وأنه لديه 3 أطفال حرمهم الفقر من الابتسامة، مضيفًا أنه يعيش وسط أسرته منكسرًا كونه لا يستطيع تلبية احتياجاتهم. 

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منزل المعاق

وأوضح مختار" الذي يقطن بقرية الباسكية بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج في منزل قديم آيل للسقوط بسبب المياه الجوفية، أنه حاصل على دبلوم ثانوي تجاري وشهادة تأهيل للمعاقين من وزارة التضامن الاجتماعي طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 29 لسنة 1975 وتعديلاته، والتي تسمح له بالعمل وفقًا لحالته الصحية.

الصمت يخيم قليلًا على الشاب السوهاجي، ثم يعاود الحديث مجددًا: "نفي أشتعل عامل في أي مصلحة حكومية، حتى أنفق على أسرتي وأعيش حياه كريمة مثل أي مواطن آخر يتمتع بحقوقه التي يكفلها الدستور"، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح بأن ينقذ حياه أسرته، وذلك من خلال فرصة عمل في أي قطاع حكومي.

شهادة تأهيل

 

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التحرير

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