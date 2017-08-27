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«أمن الدولة» تتحفظ على ملفات نائبة محافظ الإسكندرية في قضية الرشوة

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«أمن الدولة» تتحفظ على ملفات نائبة محافظ الإسكندرية في قضية الرشوة «أمن الدولة» تتحفظ على ملفات نائبة محافظ الإسكندرية في قضية الرشوة

التحرير

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أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بالتحفظ على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب نائبة محافظ الإسكندرية، وذلك على خلفية التحقيق فى قضية الفساد الكبرى بمحافظة الإسكندرية، والمتهم فيها "س.خ"، نائب محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال.

وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق مع (س.خ) نائب محافظ الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

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وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن تقاضي نائب المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.

وأكدت التحريات تورط نائب المحافظ فى إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.

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التحرير

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