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سكان الزمالك يخاطبون السيسي لحل أزمتهم مع مترو الأنفاق

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سكان الزمالك يخاطبون السيسي لحل أزمتهم مع مترو الأنفاق سكان الزمالك يخاطبون السيسي لحل أزمتهم مع مترو الأنفاق

التحرير

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في محاولة لوقف عملية الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق بالزمالك، بعث السكان بخطاب إلى الرئيس عبد الفتاح يحمل اقتراحات مسارات جديدة بديلة عن المسارات التي اختارتها الهيئة القومية لمترو الأنفاق للحفر. 

حمل الخطاب الذي أرسله السكان إلى الرئيس عنوان "نعم سيادة الرئيس نعم نستطيع"، مؤكدين خلال الخطاب أنهم يستطيعون توفير 5 أو 6 مليارات جنيه من خلال تحديد مسارات أخرى لمترو الأنفاق، وأنهم يقترحون مسارات تتفادى نحو 90% من طول الأنفاق المطلوبة، ومن الممكن تنفيذ معظم المنشآت اللازمة للمسار المقترح بالأيادي والخبرات المصرية، وأوضحوا من خلال الخطاب أنه من الممكن استبدال بمسار المترو الذي من المفترض أن يمر من ماسبيرو والنيل والزمالك ثم أبو الفدا وحتى الكيت كات، المسار الأقل تكلفة، وهو مرور خط المترو من أعلى كوبري يمر من فوق النيل ومواز لكوبري إمبابة متجها مباشرة إلى الكيت كات دون المرور بمنطقة والاكتفاء بمحطة مترو الأوبرا.

 

خطاب سكان الزمالك إلى السيسي

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أشار السكان في الخطاب إلى أنه من مميزات الخط المقترح أنه يخدم الركاب الوافدين إلى موقف الترجمان لسيارات الأجرة من جميع أنحاء شرق النيل للقاهرة، لنقلهم إلى الضفة الغربية من النيل، وذلك بداية من محطة الشهداء بدلا من محطة جمال عبد الناصر، كما أنه من الممكن إنشاء محطة أخرى في روض الفرج حيث الكثافة السكانية المرتفعة، وبذلك توفر لعدد أكبر من المواطنين وسيلة نقل بالمقارنة بالمحطة المقترحة بالزمالك، كما أن الخط المقترح يتلافى مشكلات الحفر أسفل المباني والمنشآت الحالية، خاصة المباني الأثرية التي لا يمكن تعويضها.

من جانبها قالت الدكتورة مها الطرابيشي إحدى سكان منطقة الزمالك، إن السكان وجهوا نداء إلى الرئيس لوقف أعمال الحفر، كما أرسل السكان اقتراحات للرئيس لتغيير مسار المترو، موضحة أن سكان الزمالك في شارع البرازيل وميدان صدقي وعمارة الشربتلي وشارع إسماعيل محمد وأحمد حشمت بالزمالك محرومون من الاستمتاع بالراحة في منازلهم، وهي أبسط حقوقهم، متسائلة "هل يعقل الحفر لمترو الأنفاق منذ الصباح الباكر وحتى الفجر؟ حياتنا ادمرت وأعصابنا تعبت من قلة النوم نتيجة الضوضاء"، مؤكدة أن الدستور المصري يجرم ما يحدث، مطالبة الرئيس بضرورة التدخل لمنع هذه الجريمة في حق سكان الزمالك، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة في الواحدة والنصف صباحا لوقف الإزعاج الناتج عن عملية الحفر ليلا، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

المهندس أحمد الدواخلي أحد سكان منطقة الزمالك قال لـ"التحرير" إن الخط المقترح والبديل للمسار الحالي للمترو أفضل بكثير من الخط الحالي، لأن تكلفته أقل بكثير، حيث تصل إلى 700 مليون جنيه، في حين أن المسار الذي يمر بالزمالك يكلف الدولة 48 مليار جنيه، وهو ما يسمى إهدارا للمال العام خاصة أن هناك بدائل مناسبة.

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التحرير

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