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تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

04:22 م الأحد 27 أغسطس 2017

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بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

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بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من ضبط وتحرير عدد 321 محضرًا مخالفًا بالتعاون مع إدارات والمرور والصحة، منها عدد 25 محضر إشغال طريق، و5 محاضر لأكشاك بدون ترخيص، وإزالة عدد11 كشكًا مخالفًا و160 محضرًا إداريًا و105 محاضر مرور متنوع، بالإضافة إلى تحرير 11 محضر باعه جائلين و4 محاضر بيئة.

قال محمد سيد رئيس مركز ومدينه المنيا، أن الوحدة المحلية، أزالت اليوم الأحد، عدد 12 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 12 قيراطًا بقرية تلة بالمنيا، وذلك خلال حملة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي بهدف التصدي لأي تعد على الأرض الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء المخالف، وإزالة أي حالة في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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