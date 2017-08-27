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ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

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مصراوي Masrawy

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

04:22 م الأحد 27 أغسطس 2017

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

انجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

استقبلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد جموع الزائرين لدار المستشارية بمناسبة فعاليات اليوم المفتوح لمقار الألمانية.

وجرت العادة أن تكون الجولة مع المستشارة الألمانية هي ذروة الحدث بالنسبة للقادمين إلى دار المستشارية، وقد ظهرت ميركل في ساحة الاستقبال "إيرنهوف" في دار المستشارية في الثانية من بعد ظهر اليوم، وكان قد سبق ذلك وقوف المئات من الزائرين في طابور لمدة تصل إلى 45 دقيقة في انتظار الدخول.

واستفسر أحد الزائرين عما يُفْرِح المستشارة، فأجابت ميركل بدبلوماسية أنها تفرح بـ"الأخبار السارة بشكل أساسي".

وتعتزم ميركل أخذ صور ذاتية "سلفي" مع الزائرين في وقت لاحق في حديقة دار المستشارية.

وكتبت المستشارة توقيعا تذكاريا على ذراع أحد الشباب.

وأجابت وزيرة البيئة باربارا هندريكس وزعيمة الكتلة البرلمانية لليسار سارا فاجنكنشت، على أسئلة أكثر أهمية بالنسبة للزائرين داخل المؤتمر الصحفي الاتحادي، حيث أجابت هندريكس على أسئلة تتعلق بقضية الديزل والسكن المدفوع.

فيما أجابت فاجنكنشت على أسئلة تعلقت بالحد الأدنى للأجور والتعامل مع الأشخاص الموسرين.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين لمقار الحكومة في إطار البرنامج الشامل لليوم المفتوح إلى 100 ألف شخص

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