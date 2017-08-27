بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس 04:17 م الأحد 27 أغسطس 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت- رنا أسامة:كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيتوجّه إلى ولاية تكساس التي تواجه مخاطر شديدة بسبب الإعصار "هارفى".وقال ترامب فى تغريدة كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "سأتوجّه إلى تكساس بمجرد أن يُتاح إجراء الرحلة بدون عراقيل". وتابع "تركيزنا ينصبّ على إنقاذ الأرواح وتحقيق الأمان".وأكّد ترامب وجود تنسيق كبير بين السلطات على كافة المستويات فى الحكومة، والتعامل مع استمرار هطول الأمطار والفيضانات فى ولايتيّ تكساس ولويزيانا، قائلًا: "يقول الخبراء إننا نواجه أسوأ أعصار أو عاصفة على الإطلاق، منذ 500 عام، لكن الجيد في الأمر أنّ لدينا عبقرية عظيمة على الأرض للتعامل معها".كما أشار في تغريدة أخرى إلى أنه سيزور ولاية ميزوري الأمريكية، التي وصفها بأنها "رائعة".صورة فرعيةكان ترامب أعلن، الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية تكساس، بسبب اقتراب الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة.واجتمع ترامب ونائبه مايك بنس مع مسؤولين حكوميين وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، السبت، لبحث تداعيات الإعصار، وأعرب عن توقعه من جميع الإدارات والوكالات أن تواصل مشاركتها في دعم الجهود في كل من تكساس ولويزيانا، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.وأفاد البيان بأن ترامب "ذكّر فريقه بأن التأثيرات الكاملة لهذه العاصفة ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة مع امطار غزيرة وفيضانات".وأدى الإعصار، الذي تحوّل إلى عاصفة استوائية، إلى وفاة شخص وإصابة 10 أشخاص على الأقل في مدينة روكبورت بتكساس، حسبما أعلن القاضي بيرت ميلز في مقاطعة أرانساس، وهو أحد المسؤولين في ولاية تكساس. فيما تضرّرت بعض المباني السكنية في المدينة. وفي مدينة كوربس كريستي بالولاية ذاتها، أدى "هارفي" إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 155 ألف شخص، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.ومع اقترابه من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، ازداد هارفي قوة ليصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة (على سلم تصاعدي من 5 درجات) ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة. وقرر حوالي 50 % من سكان المدينة قبل هبوب الإعصار البقاء في منطقة الخطر رغم النصائح التي وجهت إليهم بمغادرتها، الأمر الذي يخشى معه وجود موتى.وحذّرت مراكز الأرصاد الجوية، من أن يؤدي الإعصار إلى هطول كميات هائلة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق إلى 1.2 متر، وسط توقّعات بأن يتسبب بارتفاع منسوب مياه البحر بأكثر من 4 أمتار في بعض الأماكن.

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