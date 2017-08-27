إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في إحباط محاولة تهريب 53 قطعة عملة وسندات أثرية إلى خارج البلاد.

وكانت القوة المعينة بخدمة جهاز كشف الحقائب، قد اشتبهت أثناء اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لركاب طائرة "مصر للطيران" المتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، بوجود جسم معتم داخل حقيبة "هاني.ف"، "45 سنة، مهندس".

وبتفتيش الحقيبة بمعرفة المذكور، عثر بداخلها على مجموعة من العملات والسندات التي يُشتبه في أثريتها، وبعرض المضبوطات على لجنة من مركز الوحدات الأثرية بميناء القاهرة الجوي، أفادت بوجود 52 عملة أثرية، و3 سندات ترجع لعهد الملك فاروق، وقطعة عملة أثرية ترجع لعهد الملك فؤاد، وجميعها محظور حيازتها طبقًا لقانون حماية الآثار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.