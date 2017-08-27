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طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

04:14 م الأحد 27 أغسطس 2017

طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:تعدى طالبان بجامعة القاهرة على طاقم عمل برنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "تن" الفضائية، اليوم الأحد.تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة بمحيط جامعة القاهرة، ووجود مصاب.انتقلت قوة بقيادة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين أن طاقم عمل البرنامج "مذيع - مصور - فني" قاموا بتصوير عدد من الطلاب ضمن فقرات البرنامج، لكن طالبين اعترضا على تصويرهما دون علم.تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، أشارت إلى أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، تعدى خلالها الطالبان على طاقم البرنامج بالضرب، مما أسفر عن إصابة المصور بكدمة بالعين اليمنى.تم ضبط طرفي المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

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