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بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

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مصراوي Masrawy

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

04:00 م الأحد 27 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. هذا

الألبوم التالى

بالصور.. هذا "البنطلون" سيكون رفيقك للخريف

كتبت- ندى غنيم:تتغيّر أشكال الحواجب، وفقاً لكل موضة، فتختلف طرق رسمها بما يناسب الصيحات الجديدة. لكن يمكننا أن نشهد أخطاء جمالية ارتكبتها بعض السيدات، لأن ليس كل جديد جيد فيمكن أن يتحول الى شئ كارثي.نشرت صحيفة "Dailymail" بعض الصور لأسوأ رسم حواجب قمن به سيدات عن طريق الوشم، وبدلاً من الظهور بشكل جديد تحول الى "لوك" قبيح ومشوه.ونبهت الصحيفة "انتبهي من وشم الحواجب، وتأكدي من أنّ شكل حاجبيك يؤثر كثيراً على جمال وجهك، فاحرصي على اختيار ما يناسبك، بغض النظر عما هو جديد أو قديم في عروض الجمال"

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مصراوي Masrawy

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