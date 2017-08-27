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الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان

04:09 م الأحد 27 أغسطس 2017

الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان

الخارجية الأمريكية

جوبا - (د ب أ):

أكدت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد مقتل صحفي أمريكي في اشتباكات في جنوب السودان.

وذكرت في البيان :"نستطيع أن نؤكد أن المواطن الأمريكي كريستوفر ألين تُوفي في جنوب السودان أمس السبت خلال عمله كصحفي"، وأعربت عن تعازيها لعائلة الصحفي.

ووفقا لمتحدث باسم فصيل متمرد في جنوب السودان فإن ألين كان واحدا من بين ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات ببلدة كايا على الحدود مع أوغندا.

وقال الكولونيل ويليام جاتجياث دينج المتحدث باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة" إن الصحفي (26 عاما) كان يتعامل مع المتمردين، مع صحفيين دوليين اثنين آخرين. وتم نقل جثمانه جوا إلى العاصمة جوبا.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن "ألين كان غادر أوغندا إلى ثكناتنا قبل أسبوعين.. كان يعمل، يغطي التاريخ في المناطق المحررة".

وتسبب الصراع الداخلي في جنوب السودان في مقتل عشرات الآلاف فضلا عن نزوح 8ر3 مليون شخص منذ تصاعد الخلافات بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار في ديسمبر من عام 2013 .

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