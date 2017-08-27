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ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس

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مصراوي Masrawy

ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس

04:07 م الأحد 27 أغسطس 2017

ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

نفذت مديرية في السويس، اليوم الأحد بالتعاون مع الطب البيطري حملة مكبرة على محلات الجزارة، والمطاعم، للوقوف على جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، وذلك بالاشتراك مع الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 كيلو لحوم مفرومة، بمطعم لإعداد اللحوم المشوية بحي فيصل، تغير لونها ورائحتها وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط 21 كيلو لحوم مجمدة فاسدة، بمحل آخر بحي السويس، وضبط 5 كيلو من اللحوم المصنعة لدى جزار.

وأوضح المهندس مجدي عبد العال مدير التموين في السويس، أن حملات فحص المطاعم والمجازر مستمرة لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع الطب البيطري.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك لحوم بلدية متوفرة بشوادر اللحوم بحي الأربعين وفيصل وعتاقة بسعر 100 جنيه، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، بجانب توافر اللحوم الضاني المبردة اللحوم البرازيلية والسوداني بسعر 85 جنيهًا.

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