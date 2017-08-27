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وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

03:55 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج

كتبت- ندى الخولي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، صباح الأحد، الفنادق وأماكن إقامة الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.

وطالب مدبولي، خلال جولته التفقدية، رؤساء بعثات الحج النوعية الثلاث "التضامن، والسياحة، والداخلية"، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للحجيج، والعمل على متابعتهم على مدار الـ24 ساعة.

واستمع وزير الإسكان، خلال الجولة، إلى عدد من الحجاج للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة في مقر البعثة المصرية، إضافةً إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات، بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، التي تواصل عملها لحين عودة الحجاج المصريين، بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات المعنية.

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حجاج التضامن، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم (12) ألف حاجًا إلى جبل عرفات لقضاء يوم التروية قبل بدء أداء المناسك يوم الخميس المقبل، حيث اتمت بعثة التضامن الاجتماعي كافة استعداداتها لتصعيد الحجاج.

وأكد عبد الموجود، أن وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، حرصت على متابعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لصعيد عرفة، وكافة الترتيبات اللازمة لذلك خاصة فيما يتعلق بالمرضى الذين سيتم نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة إلى المشاعر مباشرةً.

وتابع عبد الموجود، أن وزيرة التضامن الاجتماعي تفقدت كافة إجراءات إقامة الحجاج على صعيدي عرفة ومنى، من حيث توافر المخيمات التي تتوافر فيها كل عناصر الأمان، مثل المكيفات والمراوح والثلاجات، فضلًا عن توفير الوجبات الجافة والساخنة والعصائر والمياه من أجل راحة الحجيج المصري.

وأضاف رئيس بعثة حجاج التضامن: "تتابع والي كذلك غرفة العمليات الخاصة بالبعثة من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج، فضلًا عن اطمئنانها على الحالة الصحية للمرضى".

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