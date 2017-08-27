«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

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تعكف شركة "شيفروليه" على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "بليزر"، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "موتور أوثوريتي"، فإن الشركة الأمريكية ترغب في المنافسة بالأسواق العالمية، وإدخال مميزات تقنية وفنية جديدة على إصداراتها التي تنتمي لنفس الطراز.

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وتصدر السيارة الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية عام 2018، كموديل جديد خاص بـ2019، وتأتي على شاسيه خاص بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض تم الكشف عنه لأول مرة عام 2005.