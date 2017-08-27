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القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

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مصراوي Masrawy

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

03:45 م الأحد 27 أغسطس 2017

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

كتب – فتحي سليمان:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شركات النقل، من ضبط "ع.ا.ع" 48 سنة، أثناء تواجده بموقف أتوبيس المنيب، وبحوزته كرتونة متوسطة الحجم بتفتيشها وقائيا عُثر بداخلها على 26 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تحوي 20 كيلو بانجو ومبلغ مالي.

وأمام الشرطة اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

أكدت التحريات، أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ علية في 8 قضايا تبديد بمُدد حبس مختلفة تتراوح ما بين (24 ساعة حتى 3 سنوات أخرهم قضية جنح مركز شرطة ادفو تبديد حصر غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 100 جنيه.

أمر اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة، النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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