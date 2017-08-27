تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للمطالبة بإلغاء حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، التي أجريت العام قبل الماضي لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لحين الانتهاء من إعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى، كل من وزير الشباب والرياضة، والمجلس القومي للرياضة.