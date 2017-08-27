مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته 03:19 م الأحد 27 أغسطس 2017

الاعتداء على لواء وأسرته

كتب - فتحي سليمان:كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على لواء وأسرته بمنطقة حي النرجس بالتجمع الخامس، قائلاً:" إن عدد المتهمين المضبوطين وصل حتى الآن لـ 17 متهماً من بينهم رجل الأعمال إبراهيم سليمان، وزوجته دينا، ومازال رجال المباحث يلاحقون 8 متهمين آخرين".وأعلن المصدر لمصراوي، اليوم الأحد، هوية المتهمين المقبوض عليهم وهم، (إبراهيم س ح، وزوجته "دينا ش"، 36 سنة، و"سيد ص م" 40 سنة، عاطل ومقيم القليوبية، و"حسن ي ع"، 39 سنة، عاطل مقيم بمنطقة حدائق القبة، و"محمد ع م" 38 سنة، عاطل ومقيم بني سويف، و"عامر م"، و"محمد عوض"، و"شعيب ح"، و"زكريا ن"، ويعملون جاردات لدى رجل الأعمال، و"سيد ص"، و"محمد م"، عامل محارة، و"حسن ي"، عاطل).أضاف المصدر، أن ضباط مباحث قطاع القاهرة الجديدة بقيادة العميد عبدالعزيز سليم مدير مباحث القطاع، تمكنوا من ضبط رجل الأعمال إبراهيم سليمان المتهم الرئيسي بمنطقة التجمع الخامس، وزوجته "دينا ش."، بمنطقة النزهة، و15 متهمًا آخرين تم ضبطهم بمناطق مدينة نصر والمنشية والسلام وحدائق القبة، والنزهة والتجمع الخامس.وأكد المصدر، أن التحريات أشارت إلى تورط 25 متهمًا في الواقعة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصدرت أمر ضبط وإحضار لكل من اشترك في الواقعة، وتورد التحريات أسمه.وأوضح المصدر أن رجل الأعمال استدعى عماله، وتعدوا على اللواء السابق إثر معاتبته لزوجته لقيادتها السيارة بسرعة جنونية.وبيَّن المصدر أن اللواء كان يلهو مع حفيدته أمام فيلته، في الوقت الذي كانت تقود فيه زوجة رجل الأعمال سيارتها بسرعة جنونية، فحدثت مشادة بينهما إثر مطالبته إياها بعدم السير بهذه السرعة وقوله لها "امشي بالراحة" لوجود أطفال بالشارع، وحين لم تستجب له، وتصاعدت المشادة، توعدته بالانتقام، وأحضرت زوجها ونحو 10 عمال ممن يعملون في الفيلا التي يمتلكها بنفس الشارع.وأشار المصدر إلى أن مشاجرةً نشبت بعد ذلك بين الطرفين، تعدى خلالها العمال وزوجة رجل الأعمال على أسرة اللواء، وحطموا بعض أبواب وشبابيك فيلته، وأصابوا ابنه، كاشفًا أن كاميرات المراقبة الخاصة بفيلا مجاورة يمتلكها مهندس مقيم بأمريكا أظهرت بعض الاشتباكات التي وقعت بالشارع، كما تم تسجيل بعض روايات شهود العيان وتقديمهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.من جانبه أكد "م. الـ." لواء جيش بالمعاش أمام النيابة العامة "أن الحادث بدأ عندما كان يقف مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بالتجمع الخامس، وجاءت سيارة جيب شيروكي سوداء مسرعة للغاية، وكادت أن تصدم أحفاده، ما دعاه إلى أن يقول للسائق "مش تفتح يا .."، فتوقفت السيارة على بعد 50 مترًا، وبعدها عادت مرة أخرى، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة وقالت له "انت بتشتمني أنا، والله لحزنك على عيالك يا.. أنا هوريك مين اللي .. وهخليك تركع قدامى"، وتركته وذهبت بنفس سرعتها الجنونية.وأوضح اللواء أنه بعدها، التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه السيدة زوجة "إبراهيم. س" مقاول ورجل أعمال شهير بالمنطقة، وأنه من المتوقع أن يأتي إليه، وبالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يُطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربة بـ"البوكس"، وبعدها هجم عدد من البودي جاردات تجاوز عددهم الـ 30 واقتحموا الفيلا، بعضهم يحمل أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من في الفيلا، ثم تعدوا على ابنه وزوجته وزوجة ابنه.اقرأ أيضا:مصراوي في الحي الراقي.. ماذا حدث في مشاجرة رجل الأعمال وأسرة اللواء؟

إعلان

الأخبار المتعلقة

قتلته بالحديد والكلور بعد 3 سنوات من التعذيب.. هذه مأساة "أحمد" مع

ضبط عصابة للسطو المسلح على قائدي السيارات أعلى الطريق الإقليمي

ضبط تشكيل عصابي نيجيري الجنسية تخصص في تجارة المواد المخدرة بالقطامية

عاملان ينهيان حياة موظفا أمام شقيقيه في بولاق الدكرور

إعلان

إعلان