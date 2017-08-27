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ارتفاع حصيلة قتلى هجومي إسبانيا إلى 16 بعد وفاة امرأة متأثرة بجراحها

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى هجومي إسبانيا إلى 16 بعد وفاة امرأة متأثرة بجراحها

03:35 م الأحد 27 أغسطس 2017

ارتفاع حصيلة قتلى هجومي إسبانيا إلى 16 بعد وفاة امرأة متأثرة بجراحها

أرشيفية

مدريد - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى ضحايا هجومي برشلونة وكامبريلس، اللذين وقعا قبل عشرة أيام إلى 16 شخصا بعد وفاة امرأة متأثرة بإصابات تعرضت لها.

وقالت السلطات الصحية في إقليم كتالونيا الاسباني اليوم الاحد إن امرأة ألمانية، 51 عاما، توفيت في المستشفى، بعد أن دخلت العناية المركزة.

وقتل 15 شخصا وأصيب 120 آخرين، عندما صدمت سيارتان عمدا مشاة في برشلونة ومنتجع كامبرليس، ليلة 17/18 أغسطس.

وكانت المرأة الالمانية واحدة من أولئك، الذين صدمتهم إحدى السيارتين.

ومازال 24 مصابا آخرون، خمسة منهم تعرضوا لاصابات خطيرة في المستشفى، طبقا لسلطات الصحة.

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