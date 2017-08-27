​برلماني: استجابة "قابيل" لمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين "قرار صائب"

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، إن استجابة وزير التجارة طارق قابيل، لطلب مد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون سجل المستوردين الجديد حتى الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل بدلًا من السادس من ذات الشهر يعد خطوة جيدة.

وأضاف محي الدين، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مد المهلة جاء تلبيةً لطلب الأعضاء، نظرًا لحالة الارتباك الواقعة في السوق بين الأفراد والشركات، لتطبيق الاشتراطات الصادرة في القانون، ولائحته التنفيذية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس أقر تعديلات قانون سجل المستوردين رقم (121) لسنة (1982) يناير من العام الحالي، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تلك التعديلات مارس الماضي، فيما أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، 3 يونيو الجاري اللائحة التنفيذية للقانون، أي أن الوزير أصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعني أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

وأكد النائب محمد زكريا، أن القانون لم يمنع أو يضع نصًا يحظر مد مهلة توفيق الأوضاع مما يمنح الوزير المختص سلطة المد.​