أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​برلماني: استجابة "قابيل" لمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين "قرار صائب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​برلماني: استجابة "قابيل" لمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين "قرار صائب"

03:46 م الأحد 27 أغسطس 2017

محمد زكريا محي الدين عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، إن استجابة وزير التجارة طارق قابيل، لطلب مد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون سجل المستوردين الجديد حتى الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل بدلًا من السادس من ذات الشهر يعد خطوة جيدة.

وأضاف محي الدين، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مد المهلة جاء تلبيةً لطلب الأعضاء، نظرًا لحالة الارتباك الواقعة في السوق بين الأفراد والشركات، لتطبيق الاشتراطات الصادرة في القانون، ولائحته التنفيذية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس أقر تعديلات قانون سجل المستوردين رقم (121) لسنة (1982) يناير من العام الحالي، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح على تلك التعديلات مارس الماضي، فيما أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، 3 يونيو الجاري اللائحة التنفيذية للقانون، أي أن الوزير أصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعني أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

وأكد النائب محمد زكريا، أن القانون لم يمنع أو يضع نصًا يحظر مد مهلة توفيق الأوضاع مما يمنح الوزير المختص سلطة المد.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلماني يطالب باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

    أخبار

  • آخر رحلات الحج.. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب

    أخبار

  • بالصور.. وزير الري يفتتح مشروعات بـ 115 مليون جنيه في العيد القومي

    أخبار

  • "تضامن النواب" تنتقد قرار أمريكا بوقف جزء من مساعداتها لمصر

    أخبار

إعلان

cbd5a55c52.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي

منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي