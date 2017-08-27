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بالصور- محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق النهضة

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق النهضة

03:43 م الأحد 27 أغسطس 2017

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"التنظيم والإدارة": المرور على جميع المحافظات للتأكد من تطبيق "الخدمة

كتبت- ندى الخولي:

تفقد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الأحد، نفق النهضة لمتابعة الأعمال المنفذة بالمشروع ودفع عجلة العمل.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده بالموقع حضره اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهويدا عباس، القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان، على زيادة التواجد المروري والخدمات بالمنطقة بما لا يعوق الأعمال الجارية.

كما شدد الدالي، على الشركة، توفير جميع وسائل الأمان للسيارات والعقارات المجاورة، حيث أن النفق يقع بمنطقة تضم العديد من المنشآت المهمة.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير المشروع بجهاز تعمير القاهرة الكبرى ومدير الموقع لشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، عن الأعمال التي تمت والأعمال الباقية في هذا المشروع المهم، الذي يستهدف حل مشاكل المرور بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة.

وأكد المحافظ لهم الانتهاء من جميع الأعمال في الموعد المحدد 31/3/2018.

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