كيف تقي طفلك من أضرار السحابة السوداء؟

كتبت- ميرا ماهر

مع اقتراب موسم حرق قش الأرز والذي يسبب ما يعرف بالسحابة السوداء، والتي تبدأ من آخر شهر أغسطس، تسعى الأم الى تجنب إصابة ابنائها بأمراض الحساسية وضيق التنفس التي تحدث في تلك الفترة خاصةً إذا كان يعاني أحدهم من الحساسية.

لذلك نصحت دكتورة لمياء محسن "أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة"، بأنه للوقاية من أضرار السحابة السوداء يجب ترك جميع النوافذ مفتوحة صباحاً لتهوية المنزل جيداً، حيث يقل في الصباح الدخان الناتج عن حرق قش الأرز.

لكن خلال فترة الظهيرة يجب إغلاق جميع النوافذ، حيث تعتبر هذه هي فترة الذروة لحرق قش الأرز، وعند الاضطرار للخروج يجب وضع شاش مبلل على الفم والأنف لمن يعاني من الربو وأمراض الصدر، كما يجب استخدامها كوقاية عموماً خلال تلك الفترة.