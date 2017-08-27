استشاري تجميل يوضح فوائد استخدام خيوط شد الوجه

كتب - هشام عواض:

حدثت تطورات كثيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال التجميل باستخدام خيوط شد الوجه، وهي طريقة شدّ الوجه بالخيوط بشكل غير جراحي آمن نسبيًا، وتساعد النساء على التخلص من التجاعيد.

وشهد هذا المجال انتشار، وأوضح الدكتور حسام سيد، استشاري جراحة التجميل، الفائدة من هذه الخيوط، وقال "إن هذه الخيوط تنقسم إلى نوعين الأول يعمل على إعطاء نضارة للبشرة، ويستمر لمدة 3 شهور، بينما النوع الثاني يعمل على شد تجاعيد وترهلات الوجه، بفضل تحفيز انتاج كولاجين C، ويستمر من 2 إلى 5 سنوات، حسب نوع البشرة وكمية الدهون والتجاعيد بها.

وأضاف أن وضع الخيوط بكل أنواعها يعمل على تحفيز إنتاج كولاجين أ، وفي حالة خيوط الشد يتم تحفيز إنتاج كولاجين ج، والذي يعطى الوجه النضارة، مضيفًا أن الخيوط توضع على بعد من 2 إلى 5 ملى من الجلد، ويحتاج تركيب الخيط إلى جلسة واحدة فقط لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

وخيوط الأنف هي إمكانية لشد وتجميل الأنف، باستخدام خيوط بشكل معين تحت البشرة، يمكنها أن تساعد في رفع مقدمة الأنف، وتضيق فتحات الأنف، وهي تستمر لمدة عامين فقط.

وأوضح "سيد" أن استخدام الخيوط يمكن استخدامه في حالة الترهلات البسيطة والمتوسطة فقط، كما أنها تستخدم في نحت الوجه.