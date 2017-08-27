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7 أسرار عن حياة الرجل لا تعرفها النساء

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مصراوي Masrawy

7 أسرار عن حياة الرجل لا تعرفها النساء

03:27 م الأحد 27 أغسطس 2017

7 أسرار عن حياة الرجل لا تعرفها النساء

man-whispering-to-shocked-woman

كتبت- ميرا ماهر:يحب كرة القدم، والبلاي ستيشن والنوم، هذا ما تعرفه معظم الفتيات عن الرجال، لكن هناك 7 أسرار ذكرها بعض الرجال عن أنفسهم والتي لا تعلمها معظم النساء، وذلك بحسب موقع "brightside".1-يحتاج العديد من الرجال قضاء بعض الوقت مع أنفسهم للاستمتاع بلحظات من الهدوء دون فعل شئ.2-الرجال قليلاً ما يهتمون بالتفاصيل، وهو الأمر الذي كثيراً ما تهتم به النساء، وعادةً ما تتسبب هذه التفاصيل في العديد من المشاكل.3-في الواقع، الرجال لا يقضون كل دقيقة من حياتهم بالتفكير في توفير المال لعائلاتهم.4-لا يستطيع الرجال منع التحديق وتقييم أي سيدة جميلة تمر أمامهم. فهذه هي طبيعة الرجال التي لا يمكن إنكارها.5- يحتاج الرجال إلى دعم عاطفي بقدر النساء، حيث أن سرعة الحياة والإجهاد اليومي لا يحدث أي فرق بين الجنسين.6- جميع الرجال لا يمتلكون الطاقة للحديث طوال الوقت والخروج، فهم يميلون إلى عدم التحدث كثيراً.7- سكوت الرجل لا يدل دائماً على استسلامه أو ضعف شخصيته، وهو بعكس ما تعتقد النساء، فهذا إن دل، يدل على أن الرجال "ياخدوا الستات على قد عقلهم".

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مصراوي Masrawy

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