القبض على صاحب مخبز استولى على 370 جوال دقيق بكفر الشيخ 03:29 م الأحد 27 أغسطس 2017

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:ضبطت حملة تموينية تابعة لإدارة تموين مركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأحد، تحت إشراف رشدي مرزوق مدير عام الإدارة، صاحب مخبز بلدي، لاستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المدعم، وفق توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بشن حملات مكبرة، على المخابز، لمتابعة حالة العمل بها، وضبط المخالفين منها.وكشفت الحملة عن استيلاء المدعو "ع. أ. م"، صاحب مخبز بناحية قرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، على 370 جوال دقيق بلدي مدعم، ما يعادل فروق أسعار تبلغ قيمتها 48 ألف و100 جنيه، وجاري تحصيل هذا المبلغ منه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل إخطار وكيل الوزارة بذلك، بمذكرة رسمية توضح هذا الأمر، لاتخاذ مايراه مناسبًا حيال هذه الواقعة.وأسفرت الحملة، عن ضبط عدة مخالفات أخرى ما بين بيع كروت محمول بأزيد من السعر المحدد ببيعها، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم التزام لأصحاب محطات وقود بالتعليمات الموجهة بشأن عملهم في ذلك، وعدم حمل شهادة صحية، لأصحاب محال الأطعمة.

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