أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة اتهام البرلماني السابق علاء حسانين بالنصب والاحتيال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة اتهام البرلماني السابق علاء حسانين بالنصب والاحتيال

03:33 م الأحد 27 أغسطس 2017

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة اتهام البرلماني السابق علاء حسانين بالنصب والاحتيال

علاء حسانين

كتب -صابر المحلاوي:انتهت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار محمد علي وكيل النائب العام، من التحقيق في البلاغ رقم "8809 لسنة 2017"، جنح مركز شرطة أبو النمرس، في اتهام النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب.ووجهت النيابة البرلماني السابق علاء حسانين، بالاتهامات المنسوبة إليه، وأنكر المتهم قائلاً: "ماحصلش".ومن جانبه دفع المحامي محمد المسلاوي، دفاع علاء حسانين بكيدية البلاغ، مؤكدًا أن الواقعة مفتقدة الدليل، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أنه تم اتهام موكله بالنصب في 3 مليون دولار، قيمة تعاملات تجارية بينهما، بدون أي إثبات أو دليل.وأشار المحامي أن هناك مشروع بينهما لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إيصالات ضد موكله، مطالبًا إخلاء سبيل موكله.فقررت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "حسانين" بمدينة الشيخ زايد، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره في الاتهام المنسوب إليه بالنصب والاحتيال، ونُقل إلى أبو النمرس، حيث صدور قرار النيابة.كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالشيخ زايد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، وحُرِرَ محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: "نائب الجن" استولى على 3 ملايين دولار من مالك قناة المحور

    أخبار

  • "80 مليون جنيه و25 فيلا وشقة".. أين ذهبت أموال أخطر لص في ؟

    أخبار

  • 24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 4 رؤساء سابقين لمؤسسة "الأهرام" بقضية

    أخبار

  • إحالة محام للنيابة لإهانة المحكمة بقضية "أنصار الشريعة".. والتأجيل

    أخبار

إعلان

69827c9d5b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين

الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين