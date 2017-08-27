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وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية ٢٠٣٠

03:25 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف

القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، الأحد، إن هناك شراكة قوية مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إطار الخطة التي وضعتها الدولة والحكومة (رؤية مصر ٢٠٣٠) والتي تقودها الوزارة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشريف خلال افتتاح مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بديوان عام محافظة البحيرة (وعددها ٨ وحدات محلية)؛ وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ نائب الوزيرة، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بجانب عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية من بينهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لتطوير المحليات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تهدف إلى توفير حياة أفضل للمصريين عبر تحسين الخدمات المقدمة إليهم بمختلف القطاعات الحكومية ، مؤكدا أن إحداث نقلة نوعية في كل المحافظات المصرية لن يتحقق بدون قيادات متميزة بالإدارة المحلية.

وأفاد الشريف بأنه يتم الآن إعداد خطة للاسراع بالتنمية الاقتصادية في كل المحافظات بالاشتراك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومسئولي المحافظات، مشيرًا إلى أن محافطة البحيرة لديها ميزات نسبية وقيادات قادرة على إحداث نقلة حقيقية في الخدمات على مستوى القرى والمدن.

وافتتح وزير التنمية المحلية ترافقه وزيرة التخطيط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي المطور بمدينة أبوحمص، حيث تضمن الافتتاح فيلما تسجيليا عن المراكز التكنولوجية والعرض التقديمي لإنجازات مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة وكذا استعراض الموقف التنفيذي للمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتفقد الوزيران الوحدة المحلية ومحطة مياه الشرب بأبوحمص..كما كرما عددا من العاملين المتميزين بمراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظة.

هذا المحتوى من

Asha

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