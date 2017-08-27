نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اتهم النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل بالقصور الشديد في أدائها، متابعا: «أحترم رئيس الوزراء لكن هناك سلبية في اتخاذ بعض القرارات».

وأوضح سويلم، فى تصريح لـ«التحرير»، أن رئيس الجمهورية يريد أن يفعل كل شيء للدولة، ومن المفترض أن يسير وزراء الحكومة على نهجه، مشيرًا إلى أنه قدم للمهندس إبراهيم محلب، باعتباره رئيس لجنة استرداد أملاك وأرضي الدولة من 4 أشهر، ما يفيد بأن هناك شخصا معينا معتديا على أرض ملك الدولة تقدر بمليار جنيه، ولكن لم يستجب حتى الآن، وهذا يدل على مخالفة تعليمات الرئيس بأنه لن يفرط في سنتيمتر واحد تابع للدولة.

وأكد سويلم تأييده لمقترح تعديل الدستور لتصبح مدة الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وضرورة البدء في زيادة المدة من الدورة الحالية، معربا عن أمنيته أن يحكم الرئيس السيسي 12 عامًا، لأنه من الصعب وجود شخص مخلص محب لبلده وأمين عليها ويخشي الله مثل الرئيس الحالي، حسب تعبيره.

شاهد أيضا

واستكمل سويلم: «من الصعب أن يكون هناك منافسة مع الرئيس السيسي خلال الانتخابات المقبلة، لأن 90% من الشعب محبون له».

وحول القوانين التي سيصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث قائلا: «قانون المحليات لا بد أن يصدر دون أن يسمح للجهات الأمنية والدولة بالتدخل في اختيار أعضاء المجالس المحلية، وأيضا قانون مكافحة الفساد، لأن الفساد انتشر في كل مكان، وأيضا إصدار قانون "من أين لك هذا؟"، لأن هناك أصحاب مليارات لا نعرف عنهم شيئا».