محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

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طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، الحكومة، بشكل عام، وكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستعلامات بشكل خاص، بإعداد إستراتيجية واضحة تهدف إلى جذب السياحة إلى مصر، من خلال تشكيل لجنة مختصة يكون دورها تحقيق إنجازات ملموسة لجذب السياحة إلى مصر ولا تعتمد فقط على بعض الندوات أو اللقاءات أو المهرجانات التي تتم في بعض المحافظات.

وأشار المسعود، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى ضرورة استخدام الأسلوب الدعائي العلمي الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية، والاستعانة بشركات تعمل بمجال الترويج السياحي، وإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية وأهم المعالم السياحية، لافتًا إلى أنه يجب على شركات السياحة إعداد برامج ترفيهية وسياحية تساعد السائح على زيارة المعالم المصرية.

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وتابع: «إلى الآن السائح يريد زيارة ولكن لا يجد من ينظم له أو يشجعه على ذلك، فالتقصير من جانبنا وليس من جانب السائح، ويجب أن تتضافر كل الجهود لحل هذه المشكلة والتي ستدر ربحا على مصر وتساعد على الإصلاح الاقتصادي».

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد هذه اللجنة والتي تضم خبرات وطنية ودولية في مجال السياحة في أسرع وقت للخروج بإستراتيجية واضحة قصيرة الأجل للوصول إلى نتائج سريعة لحل هذه الأزمة.