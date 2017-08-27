تجديد حبس 237 مشجعا زملكاويا على خلفية أحداث استاد برج العرب

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قال المحامي محمد حافظ، إن المحكمة العسكرية المنعقدة بالعامرية غرب الإسكندرية، قررت تجديد حبس 237 من جماهير "وايت نايتس" لمدة شهر على خلفية تورطهم في أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب، عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي الشهر الماضي.

أوضح "حافظ" في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت حضور أهالي المتهمين للاطمئنان عليهم، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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أشار المحامي إلى أنه تم فحص صغار السن من واقع شهادات الميلاد، وترحيل 79 مشجعا إلى سجن الحضرة لتخطيهم السن القانونية من أصل 135 "حدثا".