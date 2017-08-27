خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن القوات المسلحة من خلال قوات إنفاذ القانون تتبع استراتيجية عسكرية للتعامل مع الجماعات الإرهابية، تعتمد على الضربات الاستباقية، خاصة في مناطق التوتر، كالعريش والشيخ زويد ورفح، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وبالاستناد إلى معلومات استخباراتية.

أضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «تن»، اليوم الأحد، أنه حينما يتم القبض على بعض الإرهابيين، يعتبرهم الأمن بمثابة كنز معلوماتي، للحصول منهم على معلومات يمكن استخدامها في تنفيذ ضربات استباقية، بالإضافة إلى أن تجفيف تمويل الجماعات يقلل من تنفيذ العمليات الإرهابية.

وشدد على أن هناك احترافية كبيرة من قبل الجنود في التعامل مع أفراد الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات التي تعمل في شمال سيناء لا بد أن تخضع لبرنامج تدريبي وتأهيلي عال، ولا يكونوا جنودا مستجدين، ويكون معهم أحدث الأسلحة والمعدات.

شاهد أيضا

وأكد الخبير العسكري أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها، لكنه يوجد تحت الأرض كالفئران.