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تفاصيل تعاقد «البترول» مع «أبكس» للتنقيب بالصحراء الغربية

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تفاصيل تعاقد «البترول» مع «أبكس» للتنقيب بالصحراء الغربية تفاصيل تعاقد «البترول» مع «أبكس» للتنقيب بالصحراء الغربية

التحرير

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم توقيع عقد جديد بين الهيئة المصرية للبترول وشركة "أبكس إنترجى إنترناشيونال" القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقتى غرب بدر الدين بالصحراء الغربية، وجنوب شرق مليحة باستثمارات حدها الأدنى 46 مليون دولار دون إضافة منحة التوقيع.

 وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ"التحرير"، أنه من المرتقب توقيع الاتفاقيتين يوم 29 من الشهر الجاري، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول وممثلين عن شركة "أبكس إنترجى إنترناشيونال" القابضة.

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 يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن فى"، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أبكس إنترجى إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.

جاءت الموافقة على مشروعات القوانين بعد إشادة أعضاء مجلس النواب بالاتفاقيات، وسط ملاحظات بأهمية تعديل الشروط المصرية مع الجانب الأجنبى.

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التحرير

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