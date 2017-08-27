بالصور.. وزير التنمية المحلية يكرم المتميزين بالمراكز التكنولوجية في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

كرم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، 12 من قيادات الوحدات المحلية بالقرى والمراكز التابعة لمحافظة البحيرة، والمتميزين من المراكز التكنولوجية، خلال زيارته اليوم الأحد، للمحافظة لتفقد بعض الوحدات الخدمية، بقرية الحجناية، وافتتاح مشروع تطوير خدمات المواطنين، بديوان عام المحافظة.

والمكرمون هم سعد غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وخالد عمارة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وصلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، وعنايات الشرنوبى رئيس قرية كوبانية أبو قير، وأشرف سعد رئيس قرية شنو، وأسامة رزق نائب مدينة حوش عيسى.

كما كرم وزير التنمية المحلية المتميزين في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة وهم: هيثم الدسوقي، رئيس مدينة كفر الدوار، وحسانين محمد حسانين، المشرف على المراكز التكنولوجية، وأيمن عمار، مسئول الدعم الفني بالمركز التكنولوجي، وأحمد بلح، المشرف على المركز التكنولوجي، وأحمد العزب، وإسلام الشاعر من الدعم الفني.