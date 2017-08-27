راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

الدقهلية - رامي القناوي:

تقدم القمص يوأنس بطرس، راعي كنيسة العذراء بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، لشراء صك أضحية من إدارة الأوقاف بالمدينة، تحقيقًا لمبدأ الوحدة الوطنية والتنسيق التام بين "الأوقاف" وأبناء الكنيسة، باعتبارهما نسيجًا واحدًا على أرض مصر، وتفهمًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم وحسن المعاملة بين الجميع، بحسب قوله.

وأكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن شراء القمص لصك الأضحية لم يكن الحالة الأولى التي تحدث، فسبق وأن اشترى راعي كنيسة بمدينة طلخا صك أضحية العام الماضي.

وأضاف وكيل الأوقاف، أن مشاركة القمص لإحدى المناسبات الدينية المهمة للمسلمين، تعدّ رسالة للعالم أجمع تؤكد روح المحبة بين عنصري الأمة، ورسالة لنبذ العنف والتطرف والدعوة للمحبة والسلام.

وأوضح زيادة أن هناك توجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعقد لقاءات متبادلة بين أبناء الكنيسة والأوقاف، في إطار المحبة والود والتعاون المثمر.

من جهته، أكد القمص يوأنس سعادته بلقاء وفد الأوقاف، مؤكدًا على أن تلك اللقاءات دليل على المحبة بين الجميع، ورسالة للجميع أن الوحدة الوطنية موجودة بمصر، وأنهم مستعدون للتضحية من أجل الوطن، ليس بالمال فقط ولكن بكل شيء.

