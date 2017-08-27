جوتيريش يدعو للسماح بايصال مساعدات إلى صنعاء والحديدة في اليمن

(أ ف ب):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خلال زيارة إلى الكويت الأحد اطراف النزاع اليمني للاتفاق على السماح بايصال مساعدات الى مدينتي صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقال للصحافيين عقب لقاء مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح "آمل ان يتم التوصل الى اتفاق بين الاطراف للسماح" بايصال "الاحتياجات الانسانية" الى صنعاء والحديدة.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

وتخضع مدينة الحديدة الساحلية ايضا الى سيطرة المتمردين الشيعة، وتفرض المملكة السعودية حصارا على مطار وميناء المدينة وعلى مطار صنعاء كذلك.

وحاولت الامم المتحدة القيام بوساطة بين الاطراف المتنازعة لانهاء النزاع بعد مقتل اكثر من ثمانية الاف شخص منذ بدء الحملة السعودية، إلا أنها عجزت عن تحقيق ذلك.

وقال الامين العام للامم المتحدة "نحن نقوم بما بوسعنا لخلق الظروف المناسبة لانهاء الجمود الحالي"، مضيفا "نعمل عن كثب مع كل الاطراف تمهيدا لاطلاق مبادرة قوية في الوقت والطريقة المناسبين".

وجاءت الزيارة الى الكويت غداة مقتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومسلحين من المتمردين الحوثيين في اشتباكات غير مسبوقة جرت بين الطرفين في صنعاء مساء السبت، ما يضع العاصمة اليمنية على حافة حرب جديدة.

والجمعة، قتل 14 مدنيا بينهم خمسة اطفال في غارة للتحالف العربي اصابت منزلا سكنيا "عن طريق الخطأ"، بحسب التحالف.

وجاء ذلك بعدما اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان ضربات جوية شنها التحالف ادت الى مقتل 42 مدنيا خلال اسبوع هذا الشهر، بينهم عدد من الاطفال.