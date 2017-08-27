"التنظيم والإدارة": المرور على جميع المحافظات للتأكد من تطبيق "الخدمة المدنية"- صور 03:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

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كتبت- ندى الخولي:قال محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعتزم المرور على جميع المحافظات والوزارات للتحقق من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الخدمة المدنية للبحث عن مشاكل الموظفين والمساهمة في حلها، علاوة على سماع وجهات النظر المختلفة بهدف تطوير آليات العمل الإداري.وأشار جميل، في تصريحات على هامش ورشة عمل إطلاق برنامج آليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء، بمقرالجهاز، إلى أنه يجب القيام بثورة حقيقية قائمة على الإبداع والابتكار للنهوض بآليات العمل الإداري، ولن يتم إلا بعد معرفة ما يحدث على أرض الواقع والتعرف علي مشاكل القائمين على نظم التطبيق، وأفكارهم والتحديات التى تواجههم أثناء التطبيق.وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هناك تواصل تام بين الجهاز من جهة والقائمين على التطبيق من جهة أخرى، وذلك من خلال البرامج التطبيقية والندوات التثقيفية والمرور على إدارات الموارد البشرية والمحافظات والوحدات الإدارية كافة للتعرف على أهم مشاكلهم والتفاعل معهم حتى يكون هناك محاكاة للواقع.وأوضح جميل، أن قانون الخدمة المدنية، نظم ضوابط محددة في مسألة الندب، مشيرا إلى وجود 3 أنواع للندب تتمثل في الندب الجزئي والذي يستقطع فيه الموظف جزء من وقت العمل في الجهة الأصلية لقضائه في جهة أخرى، والندب الكلي الذي يقتضي بوجود الموظف لكامل الوقت في جهة العمل الأخرى، وندب في غير أوقات العمل الرسمية يقضي بتأدية الموظف عمله في الجهة الأصلية حيث يجوز الإستعانة به لأداء مهمة معينة في أحد الجهات بعد مواعيد العمل الرسمية.وأضاف جميل، أنه فور صدور قانون الخدمة المدنية تم توزيعه على كافة الجهات، وحرصًا من الجهاز المركزي على توحيد تطبيق نصوص أحكام القانون تم طرح كتيب خاص (100 سؤال وجواب) لتوضيح أحكام قانون الخدمة المدنية بشكل مبسط، كما تم إصدار كتيب آخر عن الاختصاصات الواردة بقانون الخدمة المدنية بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا برئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكذلك أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دليلا للخدمات التي يقدمها والتوقيتات المقررة لأداء هذه الخدمات، والشروط والبيانات والمستندات المطلوبة لأدائها.وعن معايير تعيين معاوني الوزراء، قال إن عدم تجاوز سن المعاون 40 عاما هو شرط أساسي وجوهري، وذلك لأن نظام المعاونيين يستهدف خلق كوادر شبابية قادرة على القيادة في المرحلة القادمة، أما بالنسبة للمساعدين فلابد أن تتوافر لديهم الخبرة اللازمة والكافية في مهام المجال المطلوب الاستعانة بهم فيه، وبالتالي لا يوجد حد أقصى لسن التوظيف سوى عدم تجاوز سن الستين.وأكد جميل، أن نظام اختيار معاوني ومساعدي الوزراء هو نظام اختياري لكل وزير، وفقًا لرؤية الوزير لكل مساعد ومدى قدرته على إنجاز المهام المطلوبة منه، لافتًا إلى وجود خطة برامج تدريبية لمعاوني ومساعدي الوزراء، تم توزيعها على كافة الجهات.

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