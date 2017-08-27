7 نصائح للحجاج تجنبهم التعرض للتسمم الغذائي

كتبت-هدير غيث:

يتعرض الكثير من الحجاج إلى أعراض التسمم الغذائي، بسبب عدم تناول الأطعمة الصحية،واعتمادهم على الأطعمة السريعة بشكل أكبر.

قال الدكتور حازم المصري اخصائي تغذية علاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة لـ "مصراوي"، أن هناك مجموعة من النصائح للحجاج للوقاية من التسمم الغذائي خلال موسم الحج وهي:

1- غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام.

2- تناول الأكل الصحي، ومعرفه مصدره.

3- تناول الكثير من الفاكهة، وخاصة الموز، لما يحتويه من فيتامينات عالية، وسكريات مفيدة للجسم، وبروتين وكالسيوم وحديد، يعطي طاقة تساعد على أداء المناسك.

4- الابتعاد عن المعلبات، فمن الممكن ان تكون منتهية الصالحية، ولكن قام المُصدر بتغيير التاريخ الموجود عليها، كما تتحول المادة الحافظة الموجودة بها إلى مادة مسممة عند تعرضها للحرارة العالية.

5- تناول الكثير من السوائل والمياه، لتعويض المياه المفقودة من الجسم بسبب مجهود المناسك.

6- الابتعاد عن المياه مجهولة المصدر.

7- تناول الوجبات الموزعة اثناء المناسك، لان من يقوم بتوزيعها بعض الأمراء، ويحرصون على تقديمها على أحسن وجه، كما تعتبر أفضل من الأطعمة المعلبة بكثير.