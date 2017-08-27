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رفع كثافة فصول رياض الأطفال لاستيعاب المتقدمين الجدد في أسيوط

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مصراوي Masrawy

رفع كثافة فصول رياض الأطفال لاستيعاب المتقدمين الجدد في أسيوط

03:09 م الأحد 27 أغسطس 2017

رفع كثافة فصول رياض الأطفال لاستيعاب المتقدمين الجدد في أسيوط

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، رفع كثافة فصول مدارس التعليم الخاص بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2017/2018، نظرًا للإقبال الشديد واستعياب الأعداد الكبيرة على قوائم الانتظار.وأصدر المحافظ القرار رقم (1172) لسنة 2017 بشأن رفع كثافة المدارس التي تكون لائحتها من 30 إلى 39 طفلًا لتكون 45 طفلاً في الحجرة الدراسية، ورفع كثافة فصول المدارس التي تكون لائحتها من 40 طفلًا فأكثر لتكون 50 طفلًا.وأضاف محافظ أسيوط، أن القرار جاء بناء على الإقبال الشديد على مدارس التعليم الخاص، ورغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بتلك المدارس، حيث بلغ عدد الطلاب في قوائم الانتظار ما يقرب من خمسة ألاف طفل في سن الإلزام بالنسبة لرياض الأطفال حسب القواعد المنظمة.وأشار المحافظ، إلى أنه جرى التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن رفع كثافة الفصول بمدارس التعليم الخاص بمرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني للعام الدراسي 2017/2018 فقط، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يعتبر تعديلًا للائحة الخاصة بكل مدرسة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.  

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