​الآثار: تسليم 57 قطعة أثرية لسفارتي العراق والصين اليوم 03:02 م الأحد 27 أغسطس 2017

أرشيفية

كتبت- نسمة فرج:قال أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، إن وزارة الآثار سوف تسلم، اليوم الأحد، قطعًا أثرية عراقية وصينية إلى السفارتين، بمقر المتحف المصري الكائن في ميدان التحرير؛ وذلك بعد أن نجحت وحدة المضبوطات الأثرية في ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد، مع قطع أخرى مصرية.ومن المقرر أن يشارك في مراسم تسليم القطع الأثرية، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وحبيب محمد هادي الصدر، سفير العراق، و"سونغ ايقواه"، سفير الصين، فضلًا عن لفيف من قيادات الوزارة.وأضاف الراوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم، أن المضبوطات تشمل (44) عملة معدنية ترجع إلى العهد الملكي بالعراق، و(13) من الصكوك والسندات الصينية القديمة ذات الأهمية في دراسة الحياة الاقتصادية في أسرة الملك تشينج.وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، أن القطع الأثرية تم ضبطها من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بمطار القاهرة الدولي، وكذلك البريد المصري برمسيس أثناء محاولة تهريبها.ويأتي ذلك تطبيقًا لاتفاقية اليونسكو لعام (1970)، والخاص بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي انضمت إليها مصر عام (1972)، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم (114 لسنة 1973).

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