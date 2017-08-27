الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين
الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين
02:57 م الأحد 27 أغسطس 2017
وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة الثانية عشر لحاجة مصرية بالأراضي السعودية، مساء اليوم الأحد، تبلغ من العمر 70 عاماً، من محافظة بورسعيد (حج فرادي).
وقال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الأنصاري، إن المتوفية تدعى "سعاد كامل توفيق بيرم"، توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ إثر توقف بعضلة القلب والتنفس.
وأشار الأنصاري، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفا أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 11 شخصًا
-
الصحة: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة في أسيوط
-
الصحة: وفاة تاسع حاج مصري بالأراضي السعودية
-
الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يتستقبل حجاج أسر شهداء الشرطة في جدة
إعلان
إعلان