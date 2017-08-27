تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 17 سبتمبر
تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 17 سبتمبر
03:04 م الأحد 27 أغسطس 2017
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاته، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية"، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لمرافعة النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد الجمل.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.
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