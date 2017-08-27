لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بأحداث "عنف عين شمس" لـ 9 أكتوبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف عين شمس، والتي وقعت في مطلع عام 2014، لجلسة 18أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة النيابة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب التي شهدتها منطقة عين شمس في فبراير من عام 2014.

