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تأجيل محاكمة 30 متهمًا في قضية "عنف المطرية" لـ 29 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 30 متهمًا في قضية "عنف المطرية" لـ 29 أكتوبر

02:56 م الأحد 27 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهماً، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لـ 29 أكتوبر.وجاء قرار التأجيل لسماع الشهود.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015

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