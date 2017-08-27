الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور الكويت في دعم الأنشطة الإنسانية 02:57 م الأحد 27 أغسطس 2017

أنطونيو جوتيرش

الكويت- (د ب أ ):أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بدور الكويت البارز ومساهماتها في دعم أعمال الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية والتنموية في العالم ، مؤكدا المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الكويت في المجتمع الدولي.واستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.وبحسب وكالة الانباء الكويتية كونا، فان الجانبين استعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والوكالات التابعة لها وتطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.وأثنى الشيخ صباح الخالد بجهود الأمين العام في دعم تحقيق الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات على كافة الأصعدة.

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