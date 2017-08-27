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"صحة القليوبية": رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

"صحة القليوبية": رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

03:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزارة الصحة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن خطة المديرية لاستقبال العيد تنقسم إلى قطاعين، أولهما الخدمات المقدمة في قطاع الطب العلاجي، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في قطاع الطب الوقائي.

وأضاف "الطباخ" في تصريحات له اليوم الأحد، أنه بالنسبة للخدمات العلاجية، سيتم رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المستشفيات، بالإضافة إلى إلغاء الراحات لجميع أطقم الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تواجد مدير المستشفى أو نائبه على مدار 24 ساعة، ومضاعفة أطقم النبطشيات في أقسام الطوارئ والاستقبال، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، وخاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين.

وأشار "الطباخ" إلى أنه سيتم توفير فصائل الدم المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، ومتابعة العمل على مدار 24 ساعة في وجود نبطشيات معتمدة من ديوان عام المديرية، مكونة من فريق إدارة الأزمة، والفرق التي ستمر على المستشفيات بجدول معتمد.

وأضاف "الطباخ"، أنه في قطاع الطب الوقائي، ستبدأ إدارة المرور على الأغذية في المرور على المجازر، وأماكن تخزين وبيع اللحوم وتدولها وأخذ العينات وتحليلها، للتأكد إلى أي مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

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