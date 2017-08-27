"طب بيطري السويس": مستعدون لاستقبال أضاحي العيد والذبح مجانا

السويس - حسام الدين أحمد:

قالت الدكتورة عزيزة عثمان مديرة الطب البيطري في السويس، إن مجزر السويس الآلي قادر على استيعاب أضاحي المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المجزر نصف آلي، ويضم 3 عنابر تعمل بطاقة ذبح تصل إلى 150 رأس ماشية كبيرة في الوردية الواحدة بالأيام العادية، بينما في العيد تصل إلى 400 رأس في الوردية الواحدة، رغم أن الأعداد الواردة لا تصل لذلك الرقم.

وأشارت إلى أن المجزر مفتوح في العيد من 6 صباحًا، ويبدأ العمل من السابعة صباحًا، وحتى الخامسة مساء، من خلال ورديتين، مع إعفاء المواطنين من الرسوم والدمغات.

وأوضحت أن هناك أجرة بسيطة يدفعها صحاب الأضحية للجزار، وتكون بالاتفاق بينهم ولا دخل للمجزر فيها.