رئيس جامعة القاهرة يكشف سبب إعادة بناء الكافتيريات داخل الحرم بعد هدمها 02:45 م الأحد 27 أغسطس 2017

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعادة بناء الكافتيريات داخل الحرم الجامعي بما لا يؤثر على المظهر الجمالي للجامعة ولا ينال من المساحات الخضراء بها، وذلك بعد 3 أشهر من إزالتها وإنشاء مجمع خدمات بديل لها.وقال الخشت، في تصريحات صحفية، على هامش تفقده لسير الكشف الطبي للطلاب الجدد، "سيتم توزيع الكافتيريات على جميع نواحى الحرم الجامعى، وأن لجنة من أساتذة كليات التخطيط العمراني والهندسة والآثار ستعمل على إعادة بناء الكافتيريات بالشكل المناسب للحرم الجامعي".وعن سبب إعادة بناء الكافتيريات بعد هدمها، رد الخشت: "إعادة الكافتيريات داخل الحرم الجامعى ضروريا لأنه يستحيل أن يخدم مبنى واحد كل الطلاب" في إشارة إلى مبنى الخدمات الطلابية الذي افتتحه جابر نصار رئيس الجامعة السابق في مايو الماضي.وأكد: "مجمع الخدمات الطلابية سيبدأ عمله في بداية العام الدراسى الجديد".وفي منتصف مايو الماضي، افتتح جابر نصار، رئيس الجامعة السابق، مبنى الخدمات الطلابية الجديد بالحرم الجامعي، الذى يحتوي علي عدد من المحلات بمساحات مختلفة للكافيتريات المتعاقدة علي تقديم المأكولات والمشروبات بساحة الحرم الجامعي بتكلفة 8 مليون جنيه، بعد إلغاء تعاقدات الكافتيريات الموجود بالجامعة وإزالتها واستبدالها بمساحات خضراء وأرصفة للمشاة وأماكن جلوس.وهدمت جامعة القاهرة عدد من الكافتيريات داخلها بعد قرار نصار، وأقيم المبنى على مساحة 1300 متراً مربعاً ويتضمن دورين، وتم تنفيذه بتكنولوجيا قطاعات الصلب الخفيفة، ويتضمن على 13 كافيتريا و7 مكتبات.وعن الجهة التي ستورد المواد الغذائية للمدن الجامعة، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعلنت عن مناقصة توريد الأغذية للمدن الجامعية ولازالت مفتوحة لجميع الموردين.إقرأ أيضًا..http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/8/15/1138141/

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