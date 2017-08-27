محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع الإشغالات بحي عين شمس

كتبت- ندى الخولي:

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، حي عين شمس، وخاصة شارعي 6 أكتوبر وأحمد عرابي، حيث استدعى كل من رئيس الحي ورئيس هيئة النظافة وشرطة المرافق.

ووجه المحافظ، بحسب بيان المحافظة، اليوم الأحد، بسرعة تشكيل حملات مشتركة لرفع كفاءة الشارعين ورفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين وإخلاء الأرصفة للمشاة وفرض الانضباط بالشارع، مع تكثيف حملات النظافة علي مدار اليوم لرفع كافة المخلفات وإخطار الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد من خلال حملات ثابتة ومتحركة لتنظيم الحركة المرورية بالشارعين وعدم السماح بأي مواقف عشوائية لسيارات السرفيس مع سحب السيارة المتهالكة والتي تعمل بدون لوحات معدنية.

كما وجه المحافظ المهندس ألبير الفونس رئيس حي عين شمس بضرورة التواجد الميداني بالشارع علي مدار اليوم والالتحام بالمواطنين والتعرف علي مشاكلهم والعمل على حلها، والتشديد علي قيام أجهزة الحي المختلفة بالمرور اليومي على مربعات الحي ورفع كافة الاشغالات والمخالفات والتصدي للمخالفات البنائية.

كما تفقد المحافظ إحدى القوافل التموينية بحي باب الشعرية والتي تقوم المحافظة بالدفع بها بأحياء القاهرة المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وخاصة اللحوم بأسعار مناسبة، والاشتراك مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومديرية التموين بالقاهرة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حيث تعرض اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيه للكيلو والمجمد المتميز بسعر 60 جنيه للكيلو.

واستمع المحافظ خلال الجولة لعدد من المواطنين الذين طالبوا باستمرار وزيادة المعروض من جانب المحافظة بكافة أحياء القاهرة لكسر الغلاء في الأسعار من جانب بعض التجار.